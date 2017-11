LPI-NDH: Autofelgen aus Container gestohlen

Leinefelde (ots) - In der vergangenen Nacht wurden aus einem Container Im Rödichen Autofelgen gestohlen. In dem Container lagerte das Material einer Kfz-Werkstatt. Unbekannte öffneten den Container gewaltsam und erbeuteten jeweils vier Aluminiumfelgen der Hersteller Porsche und Mercedes-Benz im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

