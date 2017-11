LPI-NDH: Von der Straße abgekommen

Herbsleben (ots) - Auf Grund eines Hustenanfalls verlor ein Autofahrer am Montagnachmittag in Herbsleben die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Er stieß gegen einen Laternenmasten und durchfuhr einen Vorgarten. An einem Metallzaun kam das Auto schließlich zum Stehen. Der 56-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 12.500 Euro.

