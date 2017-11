LPI-NDH: Einbruch in Einfamilienhaus

Nordhausen (ots) - Die Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten Einbrecher am Montag zwischen 07.50 Uhr und 20.15 Uhr am Darrweg aus. Der oder die Diebe gelangten durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Reihenhaus. Mit Bargeld, Uhren und ein Tablet im Wert von mehreren hundert Euro verließen die Unbekannten das Haus wieder. Sie verursachten einen Sachschaden von ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

