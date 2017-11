LPI-NDH: Diebe auf frischer Tat gefasst

Mühlhausen (ots) - Drei Diebe scheiterten am Sonntagabend, gegen 23.00 Uhr, bei einem Einbruch in einen Kiosk in der Feldstraße. Einer der Täter hatte gewaltsam versucht, die Tür zu öffnen, zwei andere standen Schmiere. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und informierte die Polizei. Die Polizisten konnten die 18, 19 und 22 Jahre alten Diebe vor Ort festnehmen. Dank des aufmerksamen Anwohners wurde der Einbruch verhindert. Es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 50 Euro. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

