LPI-NDH: Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Menteroda (ots) - Polizisten wollten in der Sonntagnacht gegen 02.30 Uhr in Mühlhausen den Fahrer eines Opels kontrollieren. Der Fahrer hielt zunächst an, beschleunigte jedoch plötzlich und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über Windeberg nach Menteroda. In einer Linkskurve kam er schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und riss einen Briefkasten mit, der an einem Masten befestigt war. Der Fahrer fuhr dennoch weiter und schob den Briefkasten bei seiner Fahrt durch Menteroda vor sich her. Der Opel-Fahrer musste seine Flucht vor der Polizei schließlich unfreiwillig beenden, da er sich auf einem Wiesenweg fest fuhr. Durch Rückwärtsfahren versuchte er erneut zu flüchten, worauf die Polizisten eine Autoscheibe einschlagen mussten, um das Fahrzeug zu stoppen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug stillgelegt war und die Kennzeichen gestohlen worden sind. In dem Auto des 28-Jährigen fanden sie außerdem noch weitere gestohlene Kennzeichen. Bei der 23 Jahre alten Beifahrerin stellten die Beamten Drogen sicher.

