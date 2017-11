LPI-NDH: Autoscheibe eingeschlagen und Rucksack gestohlen

Badra (ots) - Eine Familie hatte ihr Fahrzeug am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz am Stausee Kelbra geparkt. Als die Familie gegen 16.30 Uhr nach einem Spaziergang zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass die hintere Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Der oder die Diebe stahlen anschließend einen schwarzen Kinderrucksack von der Rücksitzbank des Fahrzeuges. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

