LPI-NDH: Einbruch in Einfamilienhaus

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Sonntag wurde ein Einfamilienhaus in der Dünstraße zwischen 15.10 Uhr und 18.30 Uhr von Dieben heimgesucht. Der oder die Unbekannten näherten sich über die Rückseite an und gelangten durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür in das Wohnhaus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Der oder die Täter hinterließen einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell