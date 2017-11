LPI-NDH: Diebe ließen es sich schmecken

Nordhausen (ots) - Mindestens zwei, vermutlich hungrige, Einbrecher drangen am zurückliegenden Wochenende gewaltsam in die Schule auf dem Petersberg ein. Durch ein Kellerfenster gelangten sie in die Lehrküche, wo sie sich ein Rührei zubereiteten. Mit zwölf Kinderschürzen verließen die Unbekannten dann die Schule wieder, wobei sie eine Schürze auf dem Gelände verloren hatten. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. An den benutzten Bestecken hinterließen die Unbekannten Spuren, die nun gesichert wurden und ausgewertet werden.

