Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der LPI Jena zum " Thüringenderby" zwischen dem FC Carl-Zeiss Jena und dem Rot-Weiß Erfurt

Jena (ots)

Am Sonntag, den 09.08.2026, findet um 14:00 Uhr das sogenannte " Thüringenderby" zwischen dem FC Carl-Zeiss Jena und dem FC Rot-Weiß Erfurt in der ad-hoc Arena Jena statt.

Für die traditionsreiche Begegnung hat die Landespolizeiinspektion Jena einen umfangreichen Einsatz vorbereitet. Aufgrund der Rivalität beider Vereine sowie der langjährigen Feindschaft der jeweiligen besonders aktiven Fanlager, ist am Spieltag mit einem erhöhten Störungspotential zu rechnen. Die konsequente Trennung der Heim- und Gästefans hat damit höchste Priorität. Neben Kräften der Thüringer Polizei werden auch Einsatzkräfte des Bundes sowie anderer Bundesländer die Maßnahmen unterstützen. Um eine sichere und möglichst störungsfreie An- und Abreise aller Fußballfans zu gewährleisten, erfolgt eine anlassbezogene polizeiliche Begleitung der mit der Bahn anreisenden Heim- und Gästefans durch die Bundespolizei.

Bislang wurde weder von Heim- noch von Gästefans ein Fanmarsch behördlich angemeldet.

Heimfans haben die Möglichkeit, sich über die regulären Ampelanlagen und die breiten Bürgersteige der Stadtrodaer Straße aus der Innenstadt in die Oberaue und von dort über die Route am sog. Märchenbrunnen zur Ostseite des Stadions zu begeben. Über die westseitig gelegenen Paradiesparkanlagen (" Rasenmühleninsel" ) oder die Lichtenhainer Brücke kann gem. Einsatzkonzept der Polizei ein Zugang für Jenaer Anhänger ausdrücklich nicht erfolgen. Es wird zu Stoßzeiten (An- und Abreise der jeweiligen Fanszenen) mit einer angespannten Verkehrssituation in der Innenstadt sowie im Bereich der Stadtrodaer Straße, speziell der stadtauswärts führenden Richtung und im Bereich der Kreuzung Osteingang Stadion/ Sportforum gerechnet. Der Bereich Kahlaische Straße, Höhe Am Felsenkeller, wird kurzzeitig zu den genannten Zeiten voraussichtlich ebenfalls von polizeilichen Verkehrsmaßnahmen betroffen sein. Die Polizei ist bestrebt, Verkehrseinschränkungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Die Thüringer Polizei wird aus Anlass der Spielbegegnung ihrem gesetzlichen Auftrag sowohl zur Gefahrenabwehr als auch zur Strafverfolgung lagebezogen, verhältnismäßig und konsequent nachkommen.

Für Medienfragen erreichen sie die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Jena am Spieltag unter der Rufnummer 03641 811503

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