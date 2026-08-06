LPI-J: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Jena (ots) - Am Mittwochvormittag wurde der Polizei in Jena ein Diebstahl einer Geldbörse angezeigt. So entwendete eine bislang unbekannte Person gegen 10:00 Uhr in einem Supermarkt in der Altenburger Straße einem 86-jährigen Mann unbemerkt die Geldbörse aus der Gesäßtasche seiner Hose. In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch eine zweistellige Summe an Bargeld. Die Polizei hat die ...

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