LPI-J: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochnachmittag gegen 15:20 Uhr in der Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg den Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest bestätigte fortfolgend den Anfangsverdacht. Zudem fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes eine geringe Menge Crystal, welche beschlagnahmt wurde. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet.
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