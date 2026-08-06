Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte bringen Deutschlandflagge an Funkmast an

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei bekannt, dass Unbekannte auf einem Funkmast in Eisenberg/ Saasa eine Deutschlandflagge angebracht hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden die bislang unbekannten Täter den Maschendrahtzaun des umzäunten Geländes und kletterten auf den Funkmast. An der Spitze befestigten sie dann eine Deutschlandflagge. Der Funkmast wird von einem Telekommunikationsunternehmen betrieben. Die Polizei im Saale-Holzlandkreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

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