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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei kontrolliert unerlaubte Durchfahrten im Baustellenbereich

Jena (ots)

Aufgrund eines Bürgerhinweises führte die Polizei in Jena am Mittwoch gegen 11:25 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich der Talstraße an der Kreuzung Melanchthonstraße durch. Hintergrund waren wiederholte Verstöße gegen die Sperrung einer Baustelle. Während der Kontrolle wurden insgesamt acht Fahrzeuge überprüft. In sechs Fällen leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des verbotswidrigen Befahrens des gesperrten Baustellenbereichs ein. Die Polizei weist darauf hin, dass Straßensperrungen dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer sowie der im Baustellenbereich tätigen Personen dienen und daher zwingend zu beachten sind.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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