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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse aus Hosentasche entwendet

Jena (ots)

Am Mittwochvormittag wurde der Polizei in Jena ein Diebstahl einer Geldbörse angezeigt. So entwendete eine bislang unbekannte Person gegen 10:00 Uhr in einem Supermarkt in der Altenburger Straße einem 86-jährigen Mann unbemerkt die Geldbörse aus der Gesäßtasche seiner Hose. In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch eine zweistellige Summe an Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Jena zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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