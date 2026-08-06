LPI-J: Kajak gestreift

Weimar (ots) - In der Nacht zum Mittwoch kam es in Weimar zunächst zur Entwendung von Fanartikeln und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei Geschädigte, Vater und Sohn, befanden sich auf dem Heimweg und hielten ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand an. Beide waren aufgrund ihrer Fanbekleidung als Anhänger des FC Carl Zeiss Jena erkennbar. Kurz nachdem der Sohn das Fahrzeug ...

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