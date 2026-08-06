LPI-J: Kajak gestreift
Jena (ots)
Am Mittwochvormittag ereignete sich kurz vor 11:00 Uhr in der Sophienstraße in Jena ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die Sophienstraße und musste aufgrund von entgegenkommendem Verkehr nach rechts ausweichen. Dabei streifte das Fahrzeug ein Kajak, welches sich auf dem Dachträger eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkw befand. Durch die Kollision entstand Sachschaden am ausweichenden Fahrzeug. Personen wurden nicht verletzt.
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