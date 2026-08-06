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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kajak gestreift

Jena (ots)

Am Mittwochvormittag ereignete sich kurz vor 11:00 Uhr in der Sophienstraße in Jena ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die Sophienstraße und musste aufgrund von entgegenkommendem Verkehr nach rechts ausweichen. Dabei streifte das Fahrzeug ein Kajak, welches sich auf dem Dachträger eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkw befand. Durch die Kollision entstand Sachschaden am ausweichenden Fahrzeug. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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