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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fanschals entwendet - Polizei sucht Zeugen

Weimar (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kam es in Weimar zunächst zur Entwendung von Fanartikeln und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Zwei Geschädigte, Vater und Sohn, befanden sich auf dem Heimweg und hielten ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand an. Beide waren aufgrund ihrer Fanbekleidung als Anhänger des FC Carl Zeiss Jena erkennbar. Kurz nachdem der Sohn das Fahrzeug verlassen hatte, näherten sich vier bis fünf vermummte Personen und entwendeten zwei Fanschals. Anschließend entfernte sich die Personengruppe.

Nach Zeugenangaben versteckten sich die mutmaßlichen Täter zunächst auf angrenzenden Grundstücken. Im weiteren Verlauf flüchtete die Gruppe in Richtung des Sportplatzes in der Bruno-Apitz-Straße. Ein Teil der Personen soll anschließend weiter in Richtung Theodor-Neubauer-Straße gelaufen sein. Ob es sich hierbei tatsächlich um die an der Entwendung beteiligten Personen handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Vater und Sohn versuchten anschließend, die entwendeten Fanartikel wiederzuerlangen. Dabei trafen sie auf eine weitere Personengruppe. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es zu einer körperlichen Konfrontation. Der Vater wurde durch einen Faustschlag gegen den Kopf leicht verletzt und stürzte. Sein Sohn erhielt ebenfalls einen Schlag gegen das Kinn. Anschließend entfernten sich die Beteiligten.

Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Sowohl der genaue Tatablauf als auch die strafrechtliche Bewertung der Entwendung der Fanschals sind Gegenstand des laufenden Ermittlungsverfahrens.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität der beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0196303/2026 bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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