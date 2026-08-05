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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern - Polizei sucht Zeugen

Jena (ots)

Am späten Dienstagabend kam es im Bereich der Neugasse/Ecke Engelplatz in Jena zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Fußballanhängern.

Ein 24-jähriger Mann war gegen 23:35 Uhr zu Fuß unterwegs und trug ein rot-weißes Trikot eines Erfurter Fußballvereins (nicht des FC Rot-Weiß Erfurt). Im Bereich der Neugasse geriet er mit einem bislang unbekannten Mann, der dem Umfeld des FC Carl Zeiss Jena zugerechnet wird, zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte den 24-Jährigen unter anderem beleidigt, gegen den Hinterkopf geschlagen sowie gegen das Bein getreten haben. Der Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen und sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter Angabe des Sachverhalts zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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