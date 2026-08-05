Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fünf Tatverdächtige nach versuchten Rollerdiebstählen gestellt

Weimar (ots)

In der Nacht zum Mittwoch versuchten fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 24 Jahren im Bereich der Paul-Schneider-Straße in Weimar, zwei abgestellte Kleinkrafträder zu entwenden.

Zunächst versuchten die Personen, einen Roller gewaltsam kurzzuschließen, um diesen zu stehlen. Der Diebstahl misslang, jedoch entstand Sachschaden am Fahrzeug.

Anschließend nahmen sie einen weiteren Roller ins Visier. Auch hier versuchten sie, das Fahrzeug zu entwenden. Während der Tatausführung wurden sie von Polizeikräften überrascht. Ein Tatverdächtiger konnte noch am Tatort gestellt werden, die übrigen vier flüchteten zunächst zu Fuß.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung sowie der Auswertung vorhandener Videoaufnahmen konnten auch die weiteren Tatverdächtigen identifiziert und festgestellt werden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um fünf Personen aus Weimar im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen oder sachdienliche Hinweise an die Polizei Weimar.

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