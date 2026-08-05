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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach verdächtiger Beobachtung

Jena (ots)

Am 08. Juli 2026 (Mittwoch) befand sich ein Zeuge im Bereich des Fürstengrabens, auf Höhe des Hauptgebäudes der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Als dieser die Straße querte nahm er im Augenwinkel eine bisher unbekannte männliche Person wahr, welche einen länglichen Gegenstand in der rechten Hand hielt. Der Gegenstand ähnelte einer Langwaffe, wobei der untere Teil an der Schulter lag und die rechte Hand ausgestreckt den Gegenstand in die Luft (ca. 45° Winkel) streckte. Auch wurde durch den Zeugen eine Art Magazin am Gegenstand festgestellt. Der Unbekannte bewegte sich mitsamt des Gegenstandes zu Fuß fort in Richtung Zwätzengasse. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, augenscheinlich gebräunte Haut, dunkles bis schwarzes Haar, bekleidet mit einem weißen Oberteil und einer blauen Hose. Weitere Auffälligkeiten konnten durch den Zeugen nicht wahrgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt war der Bereich Fürstengraben sowie Zwätzengasse durch mehrere Passanten frequentiert. Vor diesem Hintergrund werden weitere Zeugen des angegebenen Sachverhaltes gesucht. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder gar dem unbekannten Täter machen kann wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das entsprechende Aktenzeichen lautet 171209/2026.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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