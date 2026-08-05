LPI-J: Einbruch im BSC Sportverein Apolda

Liebstedt - Oßmannstedt (ots) - Am gestrigen Dienstag 11:00 Uhr, befuhr ein tschechischer LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die K102, aus Richtung Liebstedt kommend in Richtung Oßmannstedt. Auf Höhe des Wirtschaftsweges wendete der 40-Jährige mit seinem Lastzug auf der Straße und kam dabei mit dem Sattelauflieger von der Fahrbahn ab und geriet in den Graben. Dabei kam auch der rechte Stempel vom Auflieger auf der ...

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