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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch im BSC Sportverein Apolda

Apolda (ots)

In der Zeit vom 03.08.2026 abends bis 04.08.2026 nachmittags wurde versucht ins Sportlerheim in der Graf- Wichmann- Straße in Apolda einzubrechen. Unbekannte Täter hebelten das Fenster auf und verschafften sich hierüber unbefugt Zutritt in das Objekt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist noch nicht bekannt ob Gegenstände entwendet worden sind. Sachdienliche Hinweise könne bei der Polizei Apolda unter Tel.: 03644/541- 0 gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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