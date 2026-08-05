LPI-J: Einbruch im BSC Sportverein Apolda
Apolda (ots)
In der Zeit vom 03.08.2026 abends bis 04.08.2026 nachmittags wurde versucht ins Sportlerheim in der Graf- Wichmann- Straße in Apolda einzubrechen. Unbekannte Täter hebelten das Fenster auf und verschafften sich hierüber unbefugt Zutritt in das Objekt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist noch nicht bekannt ob Gegenstände entwendet worden sind. Sachdienliche Hinweise könne bei der Polizei Apolda unter Tel.: 03644/541- 0 gemeldet werden.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
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