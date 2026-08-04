LPI-J: Seitenscheibe eingeschlagen

Ilmtal-Weinstraße (ots) - In der Zeit vom 28.07.2026 - 02.08.2026 begab sich ein unbekannter Täter in die Bergstraße in Ilmtal-Weinstraße. Dort beschädigte dieser zwei parkenden Pkws. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden bei dem einen Fahrzeug die hintere Fahrerseite mit Kerben und Kratzern beschädigt und bei dem zweiten Pkw wurde die hintere Beifahrertür genauso beschädigt. Anschließend floh der Täter in ...

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