LPI-J: Seitenscheibe eingeschlagen
Münchengosserstädt (ots)
In dem Zeitraum vom 31.07.2026 nachmittags bis 03.08.2026 frühmorgens haben sich unbekannte Täter im Lindenweg in Münchengosserstädt an einem grauen Ford Focus zu schaffen gemacht. Die Täter beschädigten mit unbekanntem Werkzeug die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite des Firmenfahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von ca. 450 Euro. Hinweise zum Tathergang können unter Tel.: 03644/541- 0 bei der Polizei Apolda gemeldet werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
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