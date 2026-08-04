PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Seitenscheibe eingeschlagen

Münchengosserstädt (ots)

In dem Zeitraum vom 31.07.2026 nachmittags bis 03.08.2026 frühmorgens haben sich unbekannte Täter im Lindenweg in Münchengosserstädt an einem grauen Ford Focus zu schaffen gemacht. Die Täter beschädigten mit unbekanntem Werkzeug die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite des Firmenfahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von ca. 450 Euro. Hinweise zum Tathergang können unter Tel.: 03644/541- 0 bei der Polizei Apolda gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 11:40

    LPI-J: Sachbeschädigung an gleich zwei Fahrzeugen

    Ilmtal-Weinstraße (ots) - In der Zeit vom 28.07.2026 - 02.08.2026 begab sich ein unbekannter Täter in die Bergstraße in Ilmtal-Weinstraße. Dort beschädigte dieser zwei parkenden Pkws. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden bei dem einen Fahrzeug die hintere Fahrerseite mit Kerben und Kratzern beschädigt und bei dem zweiten Pkw wurde die hintere Beifahrertür genauso beschädigt. Anschließend floh der Täter in ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 10:05

    LPI-J: Dreister Unbekannter überschwemmt Häusschen

    Weimar (ots) - In den Vormittags- oder Mittagsstunden des Freitages verschaffte sich ein Unbekannter unbefugt Zutritt zu einem Kleingartengrundstück in der Weimarer Eduard-Rosenthal-Straße, nahm sich zwei Wasserschläuche und verlegte diese in das auf dem Gartengrundstück befindliche Fachwerkhäusschen. Anschließend drehte der Täter das Wasser auf, woraufhin nahezu 70 Kubikmeter in das Gebäude liefen. Hierdurch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren