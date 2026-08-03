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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach Beschluss AG Gera

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach Beschluss AG Gera
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Jena (ots)

Sachverhalt:

Am 22.04.2026 gegen 15:39 Uhr entwendete der Beschuldigte in den Geschäftsräumen der Firma Media Markt, Goethestraße, 07743 Jena, drei Kopfhörer SONY WH 100 XM 5 B Schwarz und einen Kopfhörer JBL Tour One M3 Schwarz im Gesamtwert von 996,99 EUR, um die Ware ohne zu bezahlen für sich zu behalten. Der Beschuldigte steckte die Waren in einen mitgeführten schwarzen Beutel und verließ das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen.. Der Diebstahl wurde videografisch aufgezeichnet. Entsprechendes Bild- bzw. Videomaterial liegt in mittelmäßiger Qualität vor.

Personenbeschreibung:

    Männlich
    weiße Jacke
    blaue Jeans
    weiße Laufschuhe
    osteuropäisches Aussehen
    schwarzer Tedi-Beutel

Hinweise zur Identifizierung des Tatverdächtigen bitte unter Angabe des Aktenzeichens ST/0099155/2026 an die Polizei Jena: 03641 81-0 oder poststelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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