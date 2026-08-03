PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung an gleich zwei Fahrzeugen

Ilmtal-Weinstraße (ots)

In der Zeit vom 28.07.2026 - 02.08.2026 begab sich ein unbekannter Täter in die Bergstraße in Ilmtal-Weinstraße. Dort beschädigte dieser zwei parkenden Pkws. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden bei dem einen Fahrzeug die hintere Fahrerseite mit Kerben und Kratzern beschädigt und bei dem zweiten Pkw wurde die hintere Beifahrertür genauso beschädigt. Anschließend floh der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen sachdienliche Hinweise unter Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 10:05

    LPI-J: Dreister Unbekannter überschwemmt Häusschen

    Weimar (ots) - In den Vormittags- oder Mittagsstunden des Freitages verschaffte sich ein Unbekannter unbefugt Zutritt zu einem Kleingartengrundstück in der Weimarer Eduard-Rosenthal-Straße, nahm sich zwei Wasserschläuche und verlegte diese in das auf dem Gartengrundstück befindliche Fachwerkhäusschen. Anschließend drehte der Täter das Wasser auf, woraufhin nahezu 70 Kubikmeter in das Gebäude liefen. Hierdurch ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 09:40

    LPI-J: Gefälschter Führerschein berechtigt nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen

    Weimar (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Straße An der Trift in Weimar am Samstagnachmittag reichte die Fahrerin eines Audi den kontrollierenden Beamten einen polnischen Führerschein. Die 51-Jährige hatte jedoch nie einen Wohnsitz in Polen, wodurch sie diesen Führerschein nicht rechtmäßig hätte erwerben können. In der weiteren Prüfung wurden ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 09:38

    LPI-J: Haftbefehl und keine Pflichtversicherung

    Weimar (ots) - Am Samstag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Weimar einen Audi in der Jenaer Straße in Weimar. Hierbei stellte sich heraus, dass der 48-jährige Fahrzeugführer einen offenen Haftbefehl hatte und das Fahrzeug nicht über den vorgeschriebenen Pflichtversicherungsschutz verfügte. Die Geldstrafe konnte beglichen und eine Haft somit abgewendet werden. Jedoch wurde ein Verfahren wegen eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren