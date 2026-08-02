LPI-J: Dreister Unbekannter überschwemmt Häusschen

Weimarer Land (ots) - Am frühen Freitagmorgen befährt eine 42-jährige Motorradfahrerin die B85 von Lengefeld nach Neckeroda. Kurz vor dem Ortseingang Neckeroda querte ein Reh die Fahrbahn. Trotz aller Bemühungen konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Obwohl es glücklicherweise zu keinem Sturz kam, verletzte sich die Motorradfahrerin leicht. Das Reh verendete jedoch vor Ort. Rückfragen bitte an: ...

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