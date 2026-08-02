LPI-J: Dreister Unbekannter überschwemmt Häusschen
Weimar (ots)
In den Vormittags- oder Mittagsstunden des Freitages verschaffte sich ein Unbekannter unbefugt Zutritt zu einem Kleingartengrundstück in der Weimarer Eduard-Rosenthal-Straße, nahm sich zwei Wasserschläuche und verlegte diese in das auf dem Gartengrundstück befindliche Fachwerkhäusschen. Anschließend drehte der Täter das Wasser auf, woraufhin nahezu 70 Kubikmeter in das Gebäude liefen. Hierdurch entstanden Sachschäden in Höhe von circa 4000,00 EUR. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
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