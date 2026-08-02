PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefälschter Führerschein berechtigt nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen

Weimar (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Straße An der Trift in Weimar am Samstagnachmittag reichte die Fahrerin eines Audi den kontrollierenden Beamten einen polnischen Führerschein. Die 51-Jährige hatte jedoch nie einen Wohnsitz in Polen, wodurch sie diesen Führerschein nicht rechtmäßig hätte erwerben können. In der weiteren Prüfung wurden eindeutige Fälschungsmerkmale bei dem Führerschein festgestellt, wonach sich der Verdacht der Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ergab. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrerin die Weiterfahrt untersagt. Da der PKW auf einen 31-Jährigen zugelassen war, muss auch dieser sich nun strafrechtlich wegen des Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 09:38

    LPI-J: Haftbefehl und keine Pflichtversicherung

    Weimar (ots) - Am Samstag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Weimar einen Audi in der Jenaer Straße in Weimar. Hierbei stellte sich heraus, dass der 48-jährige Fahrzeugführer einen offenen Haftbefehl hatte und das Fahrzeug nicht über den vorgeschriebenen Pflichtversicherungsschutz verfügte. Die Geldstrafe konnte beglichen und eine Haft somit abgewendet werden. Jedoch wurde ein Verfahren wegen eines ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 09:36

    LPI-J: Motorradfahrerin bei Kollision mit Reh verletzt

    Weimarer Land (ots) - Am frühen Freitagmorgen befährt eine 42-jährige Motorradfahrerin die B85 von Lengefeld nach Neckeroda. Kurz vor dem Ortseingang Neckeroda querte ein Reh die Fahrbahn. Trotz aller Bemühungen konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Obwohl es glücklicherweise zu keinem Sturz kam, verletzte sich die Motorradfahrerin leicht. Das Reh verendete jedoch vor Ort. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 07:32

    LPI-J: Gefährliche Körperverletzung bei XXL-Mallorca-Party

    Apolda (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:10 Uhr während einer Veranstaltung im Rahmen des Waldfestes Pfiffelbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Auf eine zunächst verbale Auseinandersetzung folgte ein Schlag mit einem Bierkrug aus Glas seitens des Beschuldigten auf den Kopf des Geschädigten. Dieser erlitt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren