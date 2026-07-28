Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand eines Weizenfeldes bei Hopfgarten - Polizei ermittelt

Weimarer Land (ots)

Am Sonntagabend wurden eine Streife der Autobahnpolizei sowie zeitgleich der Ortsbrandmeister auf den Brand eines Weizenfeldes bei Hopfgarten aufmerksam. Die alarmierte Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein.

Durch den vorherrschenden Wind breitete sich das Feuer rasch aus. Insgesamt wurden rund vier Hektar Weizenfeld zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Nach Einschätzung der Feuerwehr ist eine Selbstentzündung als Brandursache unwahrscheinlich. Die weiteren Verifizierungsmaßnahmen der Polizei dauern an. Derzeit wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Zeugen, die am Sonntagabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Brandortes gemacht haben, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0187583/2026 bei der Polizei zu melden.

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