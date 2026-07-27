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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Per Haftbefehl gesuchter Brandstifter in Gera festgenommen

Jena (ots)

Fahndern der Kriminalpolizei Jena ist die Festnahme eines 25-jährigen Mannes gelungen, der im April 2026 durch das OLG Jena wegen schwerer Brandstiftung rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden war. Nachdem der Verurteilte seine Haftstrafe nicht angetreten hatte, wurde gegen ihn Haftbefehl erlassen.

Der Mann war im November 2021 in die Räumlichkeiten eines Catering-Unternehmens in der Jenaer Innenstadt, im Bereich des Johannisplatzes, eingedrungen. Über eine Dachluke verschaffte er sich Zutritt zu dem Gebäude und begab sich in die Küche. Dort schaltete er eine Herdplatte auf die höchste Stufe, legte einen Plastikgegenstand darauf und verließ das Objekt anschließend. Nur durch das Auslösen eines Brandmelders, die elektronische Sicherung des Schaltkastens und das rechtzeitige Eingreifen konnte eine folgenschwere Brandausbreitung verhindert werden.

Nach intensiven Ermittlungen der Fahndung der Kriminalpolizei Jena konnte der Gesuchte am Freitag in der Wohnung eines Bekannten in Gera lokalisiert werden. Beim Zugriff leistete der 25-Jährige Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und versuchte in Unterhose bekleidet zu flüchten. Seine Flucht endete jedoch bereits nach rund 100 Metern, wo ihn die Fahnder einholen, festnehmen und mit Handfesseln fixieren konnten.

Der Verurteilte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun seine vierjährige Freiheitsstrafe verbüßt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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