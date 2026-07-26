LPI-J: Fahndungstreffer, Strafanzeigen und Sicherstellungen
Weimar (ots)
Im Verlauf des Wochenendes führten Beamte der PI Weimar vermehrt Zweiradkontrollen durch. Hierbei konnten diverse manipulierte E-Bikes festgestellt werden. Einige dieser waren nicht nur manipuliert um die Unterstützungsgrenze zur Maximalgeschwindigkeit zu erhöhen, sondern auch als gestohlen gemeldet. Neben mehreren Strafanzeigen gegen die Fahrzeugführer, konnten schlussendlich auch Fahrräder an ihre rechtmäßigen Eigentümer herausgegeben werden.
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