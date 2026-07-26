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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndungstreffer, Strafanzeigen und Sicherstellungen

Weimar (ots)

Im Verlauf des Wochenendes führten Beamte der PI Weimar vermehrt Zweiradkontrollen durch. Hierbei konnten diverse manipulierte E-Bikes festgestellt werden. Einige dieser waren nicht nur manipuliert um die Unterstützungsgrenze zur Maximalgeschwindigkeit zu erhöhen, sondern auch als gestohlen gemeldet. Neben mehreren Strafanzeigen gegen die Fahrzeugführer, konnten schlussendlich auch Fahrräder an ihre rechtmäßigen Eigentümer herausgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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