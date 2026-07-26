LPI-J: Erneutes Graffiti
Weimar (ots)
Am 25.07.2026 meldeten die Besitzer einer Garage in Oberweimar, dass es zum wiederholten Male zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an dieser gekommen ist. Die unbekannten Täter besprühten in der Nacht von Freitag zu Samstag die Garage mit einem ca. 3x2 Meter großen Graffiti. Das Graffiti in den Farben grau, schwarz und gelb hatte eindeutigen Fußballbezug. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell nicht vor.
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