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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Müllfahrzeug

Grammetal/ Weimar (ots)

Am 24.07.2026 gegen 09:45 Uhr kam es am Ortseingang Ulla der Gemeinde Grammetal zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Ford und einem Müllfahrzeug. Der Ford befuhr die Ortslage in Richtung Bundesstraße, in einer scharfen Rechtskurve kam dieser zu weit mittig und kollidierte mit dem entgegenkommenden Müllfahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Airbag im Ford ausgelöst und der Pkw zurück gegen eine am rechten Fahrbahnrand stehenden Betonpfeiler geschleudert. Der männliche Fahrzeugführer verletzte sich hierbei leicht und wurde durch einen Rettungswagen zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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