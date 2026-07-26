Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Apolda (ots)

Am 26.07.2026 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ortslage Nauendorf im dortigen Mattstedter Weg. Hierbei drang wohl ein noch unbekannter Täter vermutlich über die geschlossene Kellertür in das Einfamilienhaus ein, verließ dieses jedoch kurze Zeit später wieder. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet und es entstand kein Sachschaden. Während der gesamten Tathandlung befand sich der Zeuge im Wohnhaus und wurde lediglich durch Geräusche auf die Tat aufmerksam gemacht.

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