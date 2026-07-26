LPI-J: Unfallflucht
Apolda (ots)
In der Zeit vom 16.07.2026, 10:00 Uhr zum 25.07.2026, 13:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Hermstedter Straße in Apolda. Hierbei wurde ein hier geparkter Pkw Mercedes Vito durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es soll sich wohl um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben, welches den Unfallort pflichtwidrig verlassen hat. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Apolda entgegen.
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