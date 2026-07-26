Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall an der Tankstelle

Apolda (ots)

Am 25.07.2026 ereignete sich gegen 12:00 Uhr auf dem Gelände der Aral Tankstelle in Apolda ein kleinerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Mazda beabsichtigte hier wohl mit seinem Fahrzeug aus der dort befindlichen Wasch Box zu fahren und übersieht hierbei den von rechts kommenden Fahrer eines Pkw BMW. Es kam zum Unfall, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa insgesamt 3500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

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