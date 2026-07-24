PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Apolda (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Kreuzungsbereich Beethovenstraße/Fichtestraße in Apolda ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 82-jährige Autofahrerin missachtete beim Einfahren in die Beethovenstraße die Vorfahrt einer 67-jährigen Pkw-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde deren Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer geschleudert. Der Pkw der 82-Jährigen geriet anschließend auf den Gehweg und kollidierte dort mit einem geparkten Fahrzeug sowie einer Grundstücksmauer. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen sowie den beiden Grundstücksmauern wird auf mindestens 17.000 Euro geschätzt. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 12:23

    LPI-J: Einbruch in Kellerabteile

    Apolda (ots) - In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Burkhardtstraße in Apolda. Dort brachen sie drei Kellerabteile auf und entwendeten aus einem Keller ein Akkuschrauber-Set. Zudem nahmen die Täter die aufgebrochenen Vorhängeschlösser mit. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 10:33

    LPI-J: Polizei ermittelt nach Gewässer- und Bodenverunreinigung in Silbitz

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Gewässer- und Bodenverunreinigung aufgenommen. Anlass ist der Austritt von Glycol (Kühlmittel) auf einem Firmengelände in der Dr.-Maruschky-Straße. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es im Zusammenhang mit Wartungsarbeiten an einer Industrieanlage aus bislang ungeklärter ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 10:30

    LPI-J: Hakenkreuz auf Gehweg gesprüht - Tatverdächtiger gestellt

    Weimar (ots) - Ein 28-jähriger deutscher Tatverdächtiger hat am frühen Freitagmorgen in der Pestalozzistraße in Weimar ein Hakenkreuz auf den Gehweg gesprüht. Gegen 05:40 Uhr beobachtete ein Zeuge den Mann zunächst an einer "Zu-verschenken"-Kiste. Wenig später sah er, wie der 28-Jährige mit orangener Sprühfarbe ein etwa einen Meter großes Hakenkreuz auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren