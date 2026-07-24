Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Apolda (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Kreuzungsbereich Beethovenstraße/Fichtestraße in Apolda ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 82-jährige Autofahrerin missachtete beim Einfahren in die Beethovenstraße die Vorfahrt einer 67-jährigen Pkw-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde deren Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer geschleudert. Der Pkw der 82-Jährigen geriet anschließend auf den Gehweg und kollidierte dort mit einem geparkten Fahrzeug sowie einer Grundstücksmauer. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen sowie den beiden Grundstücksmauern wird auf mindestens 17.000 Euro geschätzt. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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