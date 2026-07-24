Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Kellerabteile

Apolda (ots)

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Burkhardtstraße in Apolda. Dort brachen sie drei Kellerabteile auf und entwendeten aus einem Keller ein Akkuschrauber-Set. Zudem nahmen die Täter die aufgebrochenen Vorhängeschlösser mit. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Burkhardtstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der PI Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

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