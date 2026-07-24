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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei ermittelt nach Gewässer- und Bodenverunreinigung in Silbitz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Gewässer- und Bodenverunreinigung aufgenommen. Anlass ist der Austritt von Glycol (Kühlmittel) auf einem Firmengelände in der Dr.-Maruschky-Straße.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es im Zusammenhang mit Wartungsarbeiten an einer Industrieanlage aus bislang ungeklärter Ursache zum Austritt von Glycol, wodurch ein betriebsinterner Kühlteich verunreinigt wurde. Im Rahmen der eingeleiteten Maßnahmen wurde belastetes Wasser auf eine angrenzende Wiesenfläche auf dem Firmengelände abgepumpt.

Nachdem die Polizei über den Sachverhalt informiert worden war, wurden gemeinsam mit dem Gefahrenzug der Feuerwehr sowie der zuständigen unteren Wasserbehörde der Sachverhalt verifiziert und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr geprüft und eingeleitet. Hierzu gehörten unter anderem die Entnahme von Wasserproben sowie die Reinigung des betroffenen Kühlteiches.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen keine Gefahren für die Bevölkerung. Weitere Gefahren konnten ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen dauern an. Gegenstand der Ermittlungen sind insbesondere die Ursache des Austritts, das Ausmaß einer möglichen Umweltbeeinträchtigung sowie die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten im Zusammenhang mit den Wartungsarbeiten und den anschließend getroffenen Maßnahmen. Die Ergebnisse der entnommenen Wasserproben stehen derzeit noch aus.

Aus Gründen des laufenden Ermittlungsverfahrens erfolgen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben zum Sachverhalt oder zum Stand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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