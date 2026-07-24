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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hakenkreuz auf Gehweg gesprüht - Tatverdächtiger gestellt

Weimar (ots)

Ein 28-jähriger deutscher Tatverdächtiger hat am frühen Freitagmorgen in der Pestalozzistraße in Weimar ein Hakenkreuz auf den Gehweg gesprüht.

Gegen 05:40 Uhr beobachtete ein Zeuge den Mann zunächst an einer "Zu-verschenken"-Kiste. Wenig später sah er, wie der 28-Jährige mit orangener Sprühfarbe ein etwa einen Meter großes Hakenkreuz auf den Boden aufbrachte. Die Polizei wurde umgehend verständigt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige in Tatortnähe festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Die verwendete Spraydose wurde sichergestellt.

Die Stadt Weimar wurde über die Schmiererei informiert und veranlasste die Beseitigung des verfassungsfeindlichen Symbols. Es entstand ein Sachschaden in Form von Reinigungskosten in Höhe von rund 200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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