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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorrad vom Parkplatz eines Fitnessstudios gestohlen - Zeugen gesucht

LPI-J: Motorrad vom Parkplatz eines Fitnessstudios gestohlen - Zeugen gesucht
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Weimar (ots)

Unbekannte entwendeten am Donnerstagabend ein Motorrad von einem Parkplatz in Weimar-Schöndorf.

Der Geschädigte hatte seine Honda gegen 21:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Ernst-Busse-Straße abgestellt und mit der Lenkradsperre gesichert. Als er gegen 22:20 Uhr zurückkehrte, war das Kraftrad verschwunden.

Bei dem entwendeten Motorrad handelt es sich um eine Honda im Wert von rund 5.500 Euro. Zudem befanden sich eine Handyhalterung sowie Bordwerkzeug am Fahrzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.630 Euro.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Eine Spurensuche am Tatort verlief bislang ohne Erfolg. Videoaufzeichnungen standen im Bereich des Parkplatzes nicht zur Verfügung.

Die Polizei Weimar bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes des Fitnessstudios in der Ernst-Busse-Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Motorrades geben können, sich unter Angabe des Aktenzeichens ST/0185512/2026 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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