PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen an Pkw zerstochen

Pfiffelbach (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen dem 16.07. und 20.07.2026 einen in der Straße Hummelsberg im Ortsteil Pfiffelbach abgestellten Pkw. Mit einem spitzen Gegenstand wurden beide Hinterreifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 13:30

    LPI-J: Verkehrsunfall beim Wendemanöver - Sachschaden entstanden

    Apolda (ots) - Am Samstagnachmittag kam es in der Parkstraße in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer war hier als Pizza-Lieferant unterwegs und wollte sein Fahrzeug wenden. Dabei rutschte der Pkw in eine steile Grundstückseinfahrt und kollidierte mit einer Hauswand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 13:29

    LPI-J: Verletzte Person unter Bahnbrücke aufgefunden

    Apolda (ots) - Am gestrigen Sonntag wurde der Polizei eine verletzte Person unter einer Bahnbrücke in Apolda gemeldet. Ein Zeuge hatte den Mann dort aufgefunden und den Rettungsdienst verständigt. Der Verletzte wurde mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine Straftat oder einen Verkehrsunfall vor. Wie es zu den Verletzungen kam, ist derzeit ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 13:01

    LPI-J: Medieninformation der LPI Jena, ID Jena

    Jena (ots) - Gassi Gang mit Folgen Am Freitagmorgen dem 17.07.2026, gegen ca. 09:45 Uhr war der Geschädigte 30.-jährige Mann mit seinem Hund in Jena Lobeda in der Felix-Auerbach-Straße, zwischen den Hausnummern 4 und 10 zu einem Spaziergang unterwegs. Plötzlich und unerwartet verrichtetet der Hund des Geschädigten sein Geschäft auf einem vor Ort befindlichen Parkplatze. Dies bemerkte der bis dato unbekannte Täter, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren