LPI-J: Reifen an Pkw zerstochen
Pfiffelbach (ots)
Unbekannte beschädigten zwischen dem 16.07. und 20.07.2026 einen in der Straße Hummelsberg im Ortsteil Pfiffelbach abgestellten Pkw. Mit einem spitzen Gegenstand wurden beide Hinterreifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
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