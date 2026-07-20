Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall beim Wendemanöver - Sachschaden entstanden

Apolda (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Parkstraße in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer war hier als Pizza-Lieferant unterwegs und wollte sein Fahrzeug wenden. Dabei rutschte der Pkw in eine steile Grundstückseinfahrt und kollidierte mit einer Hauswand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro, der Schaden an der Hauswand wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Für die Bergung des Fahrzeugs wurde ein Abschleppdienst verständigt.

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