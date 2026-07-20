Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzte Person unter Bahnbrücke aufgefunden

Apolda (ots)

Am gestrigen Sonntag wurde der Polizei eine verletzte Person unter einer Bahnbrücke in Apolda gemeldet. Ein Zeuge hatte den Mann dort aufgefunden und den Rettungsdienst verständigt. Der Verletzte wurde mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine Straftat oder einen Verkehrsunfall vor. Wie es zu den Verletzungen kam, ist derzeit unklar. Nach der Spurenlage kommt unter anderem ein Sturz von einer Mauer in Betracht. Das E-Bike des Mannes wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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