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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena, ID Jena

Jena (ots)

Gassi Gang mit Folgen

Am Freitagmorgen dem 17.07.2026, gegen ca. 09:45 Uhr war der Geschädigte 30.-jährige Mann mit seinem Hund in Jena Lobeda in der Felix-Auerbach-Straße, zwischen den Hausnummern 4 und 10 zu einem Spaziergang unterwegs. Plötzlich und unerwartet verrichtetet der Hund des Geschädigten sein Geschäft auf einem vor Ort befindlichen Parkplatze. Dies bemerkte der bis dato unbekannte Täter, welcher sich zur Tatzeit auf dem Balkon, eines in der Nähe befindlichen Mehrfamilienwohnhauses befand und begann den Geschädigten Mann aus der Entfernung zu beschimpfen. Der Geschädigte war gerade dabei die Verunreinigung mit einem Hundekotbeutel zu beseitigen, als der unbekannte Täter aus dem Hauseingang der Hausnummer 7 der Felix-Auerbach-Str. gelaufen kam und den Mann mit dem Tode bedrohte. Mit geballten und erhobenen Fäusten rannte der unbekannte männliche Täter auf den Geschädigten zu und drohte diesem, dass er ihm aufschlitzen werde! Glücklicherweise konnte sich der junge Mann in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren. Der Unbekannte männliche Täter wird als: ca. 180 cm groß, ca. 35 Jahre alt, leicht dunkle Hautfarbe, 3-Tagebart, kurze schwarze Haare, schwarze Hose und mit weißen Nike Turnschuhen bekleidet, beschrieben. In diesem Sachverhalt bittet die Polizei Jena um Ihre Mithilfe! Hat jemand die Tat beobachten können? Kann jemand Hinweise zum Tatgeschehe oder dem Täter geben? Polizei Jena Tel.: 03641/81-0

Zu Boden geworfen und verletzt

Am Sonntagmorgen dem 19.07.2026 kam es im Jenaer Zentrum gegen ca. 06:15 Uhr in der Johannisstraße zu einem körperlichen Übergriff auf einen 37-jährigen Mann. Der Junge Mann wurde durch einen unbekannten Tatverdächtigen zu Boden geworfen und in dessen Folge an der Hand verletzt. Weiterhin solle der unbekannte Täter kurz zuvor eine Glasflasche in die Richtung des Geschädigten geworfen- und eine Bissverletzung am Geschädigten verursacht haben. Der Flasche konnte der Geschädigte glücklicher Weise ausweichen. Der unbekannte Täter wird als: arabischer Phänotyp, ca. 175 cm groß, kurze schwarze Haare, graues T-Shirt, Jeans. Auch in diesem Sachverhalt bittet die Polizei in Jena um Ihre Mithilfe! Polizei Jena Tel.: 03641/81-0

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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