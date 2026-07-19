PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schnäppchen entpuppt sich als Betrug

Apolda (ots)

Am Samstag, 18.07.2026 erstattete ein 27-jähriger Anzeige bei der PI Apolda. Er hatte auf der Onlineplattform "Kleinanzeigen" eine Videospielkonsole für einen erheblich geringeren Preis als üblich erspäht und umgehend den vermeintlichen Verkäufer angeschrieben. Schnell stimmte er einer Bankweisung des Kaufpreises in Höhe von 300 EUR auf dessen Konto zu. Jedoch kam die Ware nie bei dem Käufer an. Eine Rücküberweisung des Betrages konnte durch das Bankinstitut des Geschädigten nicht erwirkt werden. Der Täter hatte ein Konto bei einer Bank mit geringen Sicherheitsvoraussetzungen erstellt und bleibt somit höchstwahrscheinlich unbekannt. Die Polizeiinspektion Apolda weist erneut deutlich daraufhin, auf entsprechenden Verkaufsplattformen sichere Bezahlsysteme zu nutzen und sich nicht gutgläubig durch vermeintlich seriösen und freundlichen Schriftverkehr blenden und zu risikoreichen Transaktionen überreden zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 11:33

    LPI-J: Alkoholenthemmter Gast nicht mehr willkommen

    Apolda (ots) - In der Nacht vom Freitag, 17.07.2026 auf den Samstag, 18.07.2026 veranstalteten mehrere Personen in der Stobraer Straße in Apolda eine Gartenfeier, wobei sich ein 21 Jahre alter Teilnehmer derart mit Alkohol betrank, dass er eine Scheibe des Gewächshauses des Gastgebers mutwillig eintrat und trotz mehrfacher Aufforderung anderer Teilnehmer die Feierlichkeit nicht verlassen wollte, sodass diese die Polizei ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 11:32

    LPI-J: Berauscht und ohne Versicherung unterwegs

    Apolda (ots) - Am Freitag, 17.07.2026 fuhr ein 33 Jahre alter Deutscher die Bahnhofstraße in Apolda auf seinem nicht versicherten eScooter entlang. Zudem stand er unter dem Einfluss von Methamphetamin, woraufhin ihn Beamte der PI Apolda aus dem Verkehr zogen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 11:31

    LPI-J: Unwetter im Weimarer Land

    Apolda (ots) - Am Freitag, 17.07.2026 wurden aufgrund eines schweren Gewitters mit Sturm und erheblichen Regenmassen zahlreiche Bäume entwurzelt und Äste abgebrochen, welche auf geparkte Fahrzeuge im Bereich Apolda und Bad Sulza fielen. Schachtdeckel hoben sich und legten mitunter Kanalöffnungen auf Fahrbahnen frei. Zudem wurden mehrere vollgelaufene Kellerräume gemeldet. Glücklicherweise wurden der PI Apolda lediglich durch das Unwetter entstandene Sachschäden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren