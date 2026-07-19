Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schnäppchen entpuppt sich als Betrug

Apolda (ots)

Am Samstag, 18.07.2026 erstattete ein 27-jähriger Anzeige bei der PI Apolda. Er hatte auf der Onlineplattform "Kleinanzeigen" eine Videospielkonsole für einen erheblich geringeren Preis als üblich erspäht und umgehend den vermeintlichen Verkäufer angeschrieben. Schnell stimmte er einer Bankweisung des Kaufpreises in Höhe von 300 EUR auf dessen Konto zu. Jedoch kam die Ware nie bei dem Käufer an. Eine Rücküberweisung des Betrages konnte durch das Bankinstitut des Geschädigten nicht erwirkt werden. Der Täter hatte ein Konto bei einer Bank mit geringen Sicherheitsvoraussetzungen erstellt und bleibt somit höchstwahrscheinlich unbekannt. Die Polizeiinspektion Apolda weist erneut deutlich daraufhin, auf entsprechenden Verkaufsplattformen sichere Bezahlsysteme zu nutzen und sich nicht gutgläubig durch vermeintlich seriösen und freundlichen Schriftverkehr blenden und zu risikoreichen Transaktionen überreden zu lassen.

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