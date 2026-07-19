LPI-J: Berauscht und ohne Versicherung unterwegs

Bad Klosterlausnitz (ots) - Am Freitagmorgen wurde der Polizei eine unbekannte Farbe an der Fassade des Rathauses in Bad Klosterlausnitz gemeldet. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass Unbekannte Essig mit Backpulver in einer Plastikflasche gemischt haben. Die Flasche wurde im Mülleimer vor dem Rathaus gelegt, wobei die Flasche auf Grund der chemischen Reaktion explodierte und die Substanz zum Teil auf die Fassade spritze. Selbiges wurde auch im Bereich des Brauteichs auf ...

mehr