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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht und ohne Versicherung unterwegs

Apolda (ots)

Am Freitag, 17.07.2026 fuhr ein 33 Jahre alter Deutscher die Bahnhofstraße in Apolda auf seinem nicht versicherten eScooter entlang. Zudem stand er unter dem Einfluss von Methamphetamin, woraufhin ihn Beamte der PI Apolda aus dem Verkehr zogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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