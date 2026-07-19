LPI-J: Berauscht und ohne Versicherung unterwegs
Apolda (ots)
Am Freitag, 17.07.2026 fuhr ein 33 Jahre alter Deutscher die Bahnhofstraße in Apolda auf seinem nicht versicherten eScooter entlang. Zudem stand er unter dem Einfluss von Methamphetamin, woraufhin ihn Beamte der PI Apolda aus dem Verkehr zogen.
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