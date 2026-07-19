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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unwetter im Weimarer Land

Apolda (ots)

Am Freitag, 17.07.2026 wurden aufgrund eines schweren Gewitters mit Sturm und erheblichen Regenmassen zahlreiche Bäume entwurzelt und Äste abgebrochen, welche auf geparkte Fahrzeuge im Bereich Apolda und Bad Sulza fielen. Schachtdeckel hoben sich und legten mitunter Kanalöffnungen auf Fahrbahnen frei. Zudem wurden mehrere vollgelaufene Kellerräume gemeldet. Glücklicherweise wurden der PI Apolda lediglich durch das Unwetter entstandene Sachschäden bekannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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