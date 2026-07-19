LPI-J: Unwetter im Weimarer Land

Camburg (ots) - Am Sonnabend gegen 13:30 Uhr verunfallt ein 15-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in Camburg in der Schmiedehäuser Straße, indem er in einer Rechtskurve zu weit nach links kommt und nach der Bahnbrücke mit dem dortigen Geländer kollidiert. Der Mopedfahrer muss folgend verletzt ins Krankenhaus. Vermutlich versagte die Bremse des Kleinkraftrades. Die genaueren Umstände werden derzeit untersucht. Auf Grund von auslaufenden Betriebsstoffen war zudem die ...

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