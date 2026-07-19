LPI-J: Unwetter im Weimarer Land
Apolda (ots)
Am Freitag, 17.07.2026 wurden aufgrund eines schweren Gewitters mit Sturm und erheblichen Regenmassen zahlreiche Bäume entwurzelt und Äste abgebrochen, welche auf geparkte Fahrzeuge im Bereich Apolda und Bad Sulza fielen. Schachtdeckel hoben sich und legten mitunter Kanalöffnungen auf Fahrbahnen frei. Zudem wurden mehrere vollgelaufene Kellerräume gemeldet. Glücklicherweise wurden der PI Apolda lediglich durch das Unwetter entstandene Sachschäden bekannt.
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