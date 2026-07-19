Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unwetterschäden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Das Unwetter am Freitagnachmittag versuchte diverse Schäden und teils Verkehrschaos im Saale-Holzland-Kreis. Mehrere Straßen waren kurzfristig überflutet oder durch umstürzende Bäume bzw. Geäst blockiert. Teilweise wurden Gullideckel auf die Straße gedrückt. In Stadtroda wurde ein vorbeifahrender Kleintransporter in der August-Bebel-Straße von einem herausgedrückten Gullideckel getroffen und beschädigt. In Dorndorf-Steudnitz hob der Wind ein Torflügel aus den Angeln, welcher mit einem vorbeifahrenden Pkw kollidierte. Die Schäden insgesamt können noch nicht beziffert werden, scheinen jedoch glücklicherweise überschaubar gewesen zu sein. Die Feuerwehren waren kurzzeitig im Dauereinsatz.

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