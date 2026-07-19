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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schulchemiker unterwegs

Bad Klosterlausnitz (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Polizei eine unbekannte Farbe an der Fassade des Rathauses in Bad Klosterlausnitz gemeldet. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass Unbekannte Essig mit Backpulver in einer Plastikflasche gemischt haben. Die Flasche wurde im Mülleimer vor dem Rathaus gelegt, wobei die Flasche auf Grund der chemischen Reaktion explodierte und die Substanz zum Teil auf die Fassade spritze. Selbiges wurde auch im Bereich des Brauteichs auf einem Wanderweg gelegt. Ob es zu einem Sachschaden kam, steht derzeit noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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