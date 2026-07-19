Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flüchtig nach Fahrradsturz

Kahla (ots)

Am Samstag gegen 17:20 Uhr befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg von Kleineutersdorf in Richtung Kahla. Nach seiner Aussage wäre ihm eine Frau auf einem E-Bike entgegengekommen, welche plötzlich teils auf seiner Spur fuhr. Hierbei hätten sich beide Räder beim Vorbeifahren berührt, sodass der 15-Jährige sich überschlug und zu Fall kam. Er musste leichtverletzt im Krankenhaus behandelt werden. Die Unfallgegnerin setzte ihre Fahrt in Richtung Kleineutersdorf fort. Die Polizei sucht nach der flüchtigen Radfahrerin oder nach Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfall angeben können.

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