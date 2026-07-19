PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flüchtig nach Fahrradsturz

Kahla (ots)

Am Samstag gegen 17:20 Uhr befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg von Kleineutersdorf in Richtung Kahla. Nach seiner Aussage wäre ihm eine Frau auf einem E-Bike entgegengekommen, welche plötzlich teils auf seiner Spur fuhr. Hierbei hätten sich beide Räder beim Vorbeifahren berührt, sodass der 15-Jährige sich überschlug und zu Fall kam. Er musste leichtverletzt im Krankenhaus behandelt werden. Die Unfallgegnerin setzte ihre Fahrt in Richtung Kleineutersdorf fort. Die Polizei sucht nach der flüchtigen Radfahrerin oder nach Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfall angeben können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 08:46

    LPI-J: Kennzeichen zweier Pkw entwendet

    Weimar (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Freitag in der Friedrich-Nietzsche-Straße sowie in der Leonhard-Frank-Straße jeweils die hintere Kennzeichentafel von zwei geparkten Pkw. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 08:42

    LPI-J: Zeugen nach Verkehrsdelikt gesucht

    Weimar (ots) - Am Donnerstag gegen 19:10 Uhr fuhren ein schwarzer Pkw Audi gefolgt von einem roten Motorrad Suzuki die B7 von Umpferstedt in Richtung Weimar. Zwischen Umpferstedt und Süßenborn setzte das Motorrad zum Überholen an. In dem Bereich gilt Überholverbot. Laut Angaben des Motorradfahrers scherte der Pkw Audi plötzlich nach links aus, weshalb es zu einem Beinaheunfall kam, so dass das Motorrad bremsen und ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 08:24

    LPI-J: Pkw beschädigt

    Weimar (ots) - Unbekannte Täter beschädigten am Dorfring in Gaberndorf einen geparkten Pkw, indem sie eine Delle in die Dachkante schlugen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren