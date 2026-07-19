Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Verkehrsdelikt gesucht

Weimar (ots)

Am Donnerstag gegen 19:10 Uhr fuhren ein schwarzer Pkw Audi gefolgt von einem roten Motorrad Suzuki die B7 von Umpferstedt in Richtung Weimar. Zwischen Umpferstedt und Süßenborn setzte das Motorrad zum Überholen an. In dem Bereich gilt Überholverbot. Laut Angaben des Motorradfahrers scherte der Pkw Audi plötzlich nach links aus, weshalb es zu einem Beinaheunfall kam, so dass das Motorrad bremsen und ausweichen musste. Einen Kontakt gab es nicht. Der Pkw-Fahrer scherte danach wieder ein. Der Motorradfahrer überholte den Pkw im Anschluss. Danach soll der Pkw-wiederum das Motorrad überholt haben. Es wurde keine Person verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens VST/0179811/2026 bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

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