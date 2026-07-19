LPI-J: Betrunken auf E-Scooter
Weimar (ots)
Am Freitagnachmittag kontrollierten die Beamten einen 25-Jährigen, welcher mit einem E-Scooter in der Prager Straße unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme veranlasst.
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