LPI-J: Minderjähriger Ladendieb
Weimar (ots)
Am Samstag gegen 20 Uhr entwendete ein 13-Jähriger eine Flasche Alkohol aus einem Einkaufsmarkt in der Steubenstraße, indem er diese in seiner Bekleidung versteckte. Er wurde dabei vom Ladendetektiv beobachtet und gestellt. Der minderjährige Dieb wurde im Anschluss in seine Erziehungsberechtigten übergeben.
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