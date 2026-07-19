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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Minderjähriger Ladendieb

Weimar (ots)

Am Samstag gegen 20 Uhr entwendete ein 13-Jähriger eine Flasche Alkohol aus einem Einkaufsmarkt in der Steubenstraße, indem er diese in seiner Bekleidung versteckte. Er wurde dabei vom Ladendetektiv beobachtet und gestellt. Der minderjährige Dieb wurde im Anschluss in seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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